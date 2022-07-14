Региональные чиновники рф набирают мужчин в возрасте до 50 лет (или 60 лет для отдельных воинских специальностей) по шестимесячным контрактам и предлагают зарплату в среднем от 220 000 до 350 000 рублей в месяц (примерно от $3 750 до $6 000).

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно их данным, вместо того, чтобы объявлять частичную или полную мобилизацию Кремль, вероятно, приказал российским «субъектам федерации» (регионам) сформировать добровольческие батальоны.

Помимо зарплат, отдельные регионы предлагают бонус за немедленное зачисление, который в среднем составляет 200, 000 рублей (около $3400), выданных из краевого бюджета и социальных пособий военнослужащим и их семьям.

«Российские СМИ уже подтвердили создание или развертывание добровольческих батальонов в Курске, Приморском крае, Республике Башкортостан, Чувашии, Чечне, Республике Татарстан, Московской, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях в конце июня и начале июля», - отмечают в Институте, сообщая также о формировании добробатов (не батальйонов) в других регионах рф.

Как отмечают аналитики Института, добровольческие батальоны могут сформировать около 34 тысяч новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Так, некоторые российские отчеты и документы предполагают, что Кремль стремится набрать примерно 400 солдат на батальон, которые пройдут месячную подготовку перед отправкой в Украину.

Количество мужчин может варьироваться, подчеркивают в ISW, поскольку некоторые субъекты Федерации, такие как Республика Татарстан и Чечня, формируют два и четыре добровольческих батальона соответственно. Также не исключено, что некоторые субъекты федерации могут задержать или не участвовать в создании батальонов, а официальные лица в Волгограде, как сообщается, хранят молчание о формировании новых подразделений.

«В настоящее время вновь сформированные батальоны отправляются на полигоны и, скорее всего, завершат месячную подготовку к концу августа, но они не будут готовы к бою за столь короткий срок», - отметили аналитики Института.

Напомним, план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

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