В зависимости от развития событий на фронте вероятны три сценария завершения войны.

Как пишет Forbes, наступил решающий момент войны россии в Украине – к такому мнению сходятся большинство военных западных экспертов.

Так, как отмечает издание, большинство военно-политических экспертов США скептически относятся к скорейшему окончанию войны и победы Украины, а большие надежды на «адские санкции» не оправдались.

Итак, согласно первому сценарию, война будет многолетней. Россия в ближайшее время потеряет атакующие ресурсы. Линия фронта будет статической и войска станут на позиционную защиту по всем направлениям. Каждая из сторон будет пытаться добиться локального успеха, концентрируя максимальные усилия на определенном направлении.

"Фундаментальных причин, почему Россия не может вести эту войну годами, не существует", - подчеркивают в Forbes, добавляя, что ухудшение качества войск и накопление технических проблем не означает, что россия не сможет воевать. Но возможности русских войск будут сокращаться.

Во втором сценарии идет речь о том, что война будет продолжаться до конца года.

Так, если ВСУ смогут в ближайшие два-три месяца вернуть Херсон и совершить прорыв в Мелитополь, дальнейшая битва на юге не будет иметь смысла. Москве придется объявлять всеобщую мобилизацию, или договариваться.

«Наиболее вероятной развязкой в ​​таком случае является то, что Россия вернется на позиции 23 февраля, а возможно даже подпишет непубличные договоренности о политическом урегулировании вопроса Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе», - подчеркивают в издании.

К сожалению, в таком случае остается риск нового вторжения за 5–10 лет. Но на тот момент украинская армия может быть на порядок технологичнее армии РФ.

Согласно третьему сценарию, развязка войны будет динамичной - длительная многомесячная статическая баталия сменится стремительным прорывом.

Россия испытывает острые проблемы с обеспечением войск. Должен произойти моральный излом войск врага. В-третьих, значительный военный разгром. Многое будет зависеть от поставки оружия.

"Большие армии часто падали как карточный дом, не выдерживая удар шока от кардинального изменения ситуации на фронте", - напомнили в Forbes.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее также назвал три возможных сценария завершения войны с россией среди которых развал рф, победа Украины на поле боя, и очередной якобы "жест доброй воли России".

Также сообщалось, что в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию .

Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.