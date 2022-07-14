Украинцы говорят о том, что, получив из рук военных убийц армии рф такие листовки, невольно понимаешь, что у оккупантов дела плохи.

У российских оккупантов возникли большие проблемы с запасами крови в Мелитополе. Из-за этого они просят местных жителей сдать кровь и разносят по рынку соответствующие объявления. Об этом сообщает местное издание "РИА – Мелитополь".

Более того, после взрыва военной базы на аэродроме в Мелитополе, захватчики изъяли все запасы крови в медицинском городке, не оставив мирному населению шанса на спасение. Но раненых оккупантов настолько много, что этих запасов крови им не хватило.

Потому теперь они ходят по рынку и призывают местных им помочь. Кроме того, военные "второй армии" мира раздают жителям Мелитополя агитки на украинском языке, в которых призывают людей прийти на станцию переливания крови и сдать кровь. При себе просят иметь паспорт и идентификационный код.

"Местные жители говорят о том, что, получив из рук военных убийц армии рф такие листовки, невольно понимаешь, что у оккупантов дела плохи. Раненых много, а запасы крови на исходе. Вот и отправили их на рынок, где больше народу", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, что в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию.

Как сообщала Politeka, озвучены три сценария, надежды на "адские санкции" не оправдались.

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки.