Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, житель Кагарлыка хотел сделать брелок, а для этого решил разобрать пулю.

«Хотел сделать брелок из калибра 7,62, включил дрель, далее взрыв и госпитализация. Что это? Интерес или просто невежество, хотя взрослый же человек...», - сообщил Небытов детали трагедии.

Правоохранитель в очередной раз призвал граждан не пытаться проводить с подозрительными вещами никаких манипуляций.

«Помните сами и учите детей в случае обнаружения патронов, оружия, взрывчатки и других опасных предметов сразу звоните в полицию», - подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции Киевщины.

Добавим, что полицейские-взрывотехники вместе с коллегами других спецслужб ежедневно разминируют территории. Уничтожают и уничтожают боеприпасы, снаряды, мины и другие опасности.

«Напоминаем, что перемещать боеприпасы или прикасаться к ним запрещено. Если вы обнаружили подозрительный предмет, обязательно обратитесь в полицию или ГСЧС», - подчеркнули правоохранители.

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