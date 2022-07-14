Сотрудники ГСЧС обнаружили за двое суток двоих погибших в колодцах, трагические инциденты произошли в Черкасской области.

Как сообщили спасатели, первый случай произошел 12 июля в селе Малая Яблоновка Черкасского района. В колодце на глубине 8 метров обнаружили тело женщины, пишет Politeka.net.

Похожий случай произошел 13 июля в селе Вербовата Уманского района. В колодце обнаружили тело мужчины на глубине около 12 метров.

Спасательное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения выполнило работы по поднятию погибших на поверхность.

Теперь причины и обстоятельства происшествия должны установить правоохранительные органы.

Ранее мы писали, в городе Часов Яр из-под завалов разрушенного дома достали тело еще одного человека. На утро извлекли тело еще одной женщины.

Таким образом количество погибших возросло до 47 человек. Среди жертв – ребенок девяти лет, мальчик.

«Спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», – добавили чрезвычайники.

Напомним, обнародованы новые данные о жертвах и кадры трагедии в Часовом Яре

Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.