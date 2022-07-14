Как сообщили спасатели, первый случай произошел 12 июля в селе Малая Яблоновка Черкасского района. В колодце на глубине 8 метров обнаружили тело женщины, пишет Politeka.net.
Похожий случай произошел 13 июля в селе Вербовата Уманского района. В колодце обнаружили тело мужчины на глубине около 12 метров.
Спасательное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения выполнило работы по поднятию погибших на поверхность.
Теперь причины и обстоятельства происшествия должны установить правоохранительные органы.
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Из-под завалов продолжают доставать тела: новые данные о жертвах и кадры трагедии в Часовом Яре
Первый уровень опасности: спасатели срочно предупредили украинцев, какие области под «ударом»
Ранее мы писали, в городе Часов Яр из-под завалов разрушенного дома достали тело еще одного человека. На утро извлекли тело еще одной женщины.
Таким образом количество погибших возросло до 47 человек. Среди жертв – ребенок девяти лет, мальчик.
«Спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», – добавили чрезвычайники.
Напомним, обнародованы новые данные о жертвах и кадры трагедии в Часовом Яре
Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.