За последние три дня российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска. Они явно теряют темп наступления. Об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и местами прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов, но за последние 72 часа не достигли какого-либо существенного продвижения.
"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас россия не может использовать", - отмечают представители разведки Британии.
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Отмечается также, что несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную дополненность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.
Напомним, что в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию.
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