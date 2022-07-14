В целом оокупанты рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

За последние три дня российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска. Они явно теряют темп наступления. Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что российские войска на Донбассе продолжают артобстрелы по широкому фронту и местами прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов, но за последние 72 часа не достигли какого-либо существенного продвижения.

"Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не "давить массой" - что сейчас россия не может использовать", - отмечают представители разведки Британии.

Отмечается также, что несмотря на последние переговоры об экспорте зерна и недавнюю успешную дополненность об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными.

Напомним, что в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию.

Как сообщала Politeka, озвучены три сценария, надежды на "адские санкции" не оправдались.

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки.