Таковы данные опроса, на которые, в частности, обратил внимание российский журналист и публицист Александр Невзоров.

Так, согласно этим данным, лишь 8,4% респондентов заявили, что готовы отдать 10% своего заработка на российскую армию. Тем временем, 63,4% россиян сообщили, что не готовы поделиться ничем. Опрос также показал, что уровень поддержки войны в российском обществе снизился на 9% — с 64% до 55%. Каждый 7-й сторонник войны стал противником или начал сомневаться.

«Ну вот, начинается прозрение, что подтверждается и закрытыми опросами ВЦИОМ. Увы, «прозрение» сильно запоздало. Все уже произошло. Преступления уже совершены. Стране придётся страшно расплатиться за слепоту и тупость», - прокомментировал эти цифры Невзоров.

В свою очередь, читатели телеграм-канала Невзорова отмечают, что самим украинцам «ни холодно, ни жарко» от этих цифр и высказывают уверенность в том, что дело не в «прозрении», а в финансовых проблемах.

«Они и так уже молча всё это проспонсировали», «Глебыч, они не дадут не потому, что не поддерживают, а потому, что у самих денег нет», «Но продолжат жить в этой стране и платить налоги», «это не прозрение, просто у людей денег нет, кризис как бы», «Прозрение ещё впереди ...», «Очень ошибочное мнение относительно "прозоения". Они свои деньги на армию не дадут, но будут требовать от путина, чтобы он убивал украинцев более эффективно. Тут в мозгу среднестатистического россиянина противоречий нет», - высказываются комментаторы.

Напомним, в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию.

Также сообщалось, что план Кремля относительно Украины стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.