Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя удар оккупантов по Виннице.
По его словам, сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок.
«На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели», – сообщил Клименко.
Тем временем в сети начали публиковать первые кадры с места атаки.
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По некоторым данным, одна из ракет упала рядом с новым роддомом.
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко написал: «Попали в Торговый Центр. Очень много погибших. Очень…».
На очередную подлую атаку рашистов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Тем временем стало известно о том, что количество жертв увеличилось. Сейчас сообщается о восьми погибших.
Также появились новые кадры с места трагедии.
Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.