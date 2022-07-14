Предварительно три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, от ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя удар оккупантов по Виннице.

По его словам, сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок.

«На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели», – сообщил Клименко.

Тем временем в сети начали публиковать первые кадры с места атаки.

По некоторым данным, одна из ракет упала рядом с новым роддомом.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко написал: «Попали в Торговый Центр. Очень много погибших. Очень…».

На очередную подлую атаку рашистов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем стало известно о том, что количество жертв увеличилось. Сейчас сообщается о восьми погибших.

Также появились новые кадры с места трагедии.

Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.