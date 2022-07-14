В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом сообщают местные СМИ.
"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", - сказал он.
Согласно его заявлению, создание условий для перемещения бизнеса даст стране "хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов".
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Стоит напомнить, что на долю Казахстана приходится 70% прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Центральной Азии. Более 50% вложений приходится на страны Европейского союза, 15% — на США, около 5% — на Великобританию и КНР.
Напомним, что Рф хочет "присоединить" три области Казахстана, Токаев принимает меры, чтобы этого не допустить.
Как сообщала Politeka, Токаев побил горшки с путиным и просит помощи у американцев.
Также Politeka писала, что Токаев после непризнания "Л/ДНР" отказался принимать российскую "подачку".