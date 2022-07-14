Сейчас Украина получает бесплатную военную помощь от международных партнеров. Но это все еще не ленд-лиз. В Белом доме раскрыли, когда начнет действовать ленд-лиз для Украины. Об этом пишет "Голос Америки".
В Белом доме отметили, что сначала нашему государству выделяют бесплатную военную помощь. Вот как только она закончится, тогда заработает ленд-лиз, которого в Украине все ждут.
Сейчас в приоритете именно помощь. Речь идет о том вооружении, за которое нашему государству не нужно будет впоследствии платить.
Согласно же ленд-лизу, Украина должна будет вернуть деньги за ту технику, которую нам предоставили. Пока же наше государство получает вооружение, предусмотренное рядом программ и инициатив.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Нацбанк вводит в обращение новые необычные 10 гривен: как они выглядят, первые фото
Из-под завалов продолжают доставать тела: новые данные о жертвах и кадры трагедии в Часовом Яре
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила танцами посреди улицы: кадры
Для указанных программ используются средства, выделенные Конгрессом – пакет на сумму в 40 миллиардов долларов (более 20 млрд из которых заложено на военную помощь и сопутствующие расходы). Их необходимо потратить до окончания фискального года в США, который приходится на конец сентября, то есть ленд-лиз начнет действовать ориентировочно с октября.
Напомним, что в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию.
Как сообщала Politeka, озвучены три сценария, надежды на "адские санкции" не оправдались.
Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к бегству, эксперт указал на признаки.