Сейчас Украина получает бесплатную военную помощь от международных партнеров. Но это все еще не ленд-лиз. В Белом доме раскрыли, когда начнет действовать ленд-лиз для Украины. Об этом пишет "Голос Америки".

В Белом доме отметили, что сначала нашему государству выделяют бесплатную военную помощь. Вот как только она закончится, тогда заработает ленд-лиз, которого в Украине все ждут.

Сейчас в приоритете именно помощь. Речь идет о том вооружении, за которое нашему государству не нужно будет впоследствии платить.

Согласно же ленд-лизу, Украина должна будет вернуть деньги за ту технику, которую нам предоставили. Пока же наше государство получает вооружение, предусмотренное рядом программ и инициатив.

Для указанных программ используются средства, выделенные Конгрессом – пакет на сумму в 40 миллиардов долларов (более 20 млрд из которых заложено на военную помощь и сопутствующие расходы). Их необходимо потратить до окончания фискального года в США, который приходится на конец сентября, то есть ленд-лиз начнет действовать ориентировочно с октября.

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