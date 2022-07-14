Украинские военные, разведчики и агентура активно работают по тылам противника. Кроме того, коллаборанты в ОРДЛО начали "сливать" ВСУ позиции оккупантов.

Об этом рассказал представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ​​ВСУ Михаил Макарук в интервью "Телеграфу".

В частности, на временно оккупированных территориях Украины коллаборанты в надежде на получение "индульгенций" начали передавать данные о позициях войск рф. Лидирует по количеству таких активистов Донбасс.

"Они понимают, что им крышка, поэтому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными. Сами дают нам информацию – только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", – поделился боец.

Макарук акцентировал, что предатели пытаются заслужить прощение у ВСУ. Особенно это ярко проявляется на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в британской разведке назвали причину неудач россиян.

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