Поражение Кремля в битве за Украину неизбежно, а российской «недоимперии» придет конец.

В этом, как пишет Politeka.net, уверен общественный и политический деятель Дмитрий Ярош.

«Друзья, вы слышали новость? Голодранцы-коммуняки из северной Кореи, зомбированный народ которой дохнет миллионами от голода, но гордится украденной ядерной бомбой, признал террористов ОРДЛО…Как по мне, большего унижения вонючего «русского мира» трудно представить… Такие «геополитические шаги» путинстана еще раз подчеркивают необратимость поражения кремля в битве за Украину…», - написал Ярош на своей странице в Facebook, добавив, что между тем Иран отказался поставлять России беспилотники.

«Это тоже знаковый шаг… Итак, братья и сестры, победа будет за нами!», – заверил Ярош.

Напомним, Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР в ответ на признание последним суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

"В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - говорится в заявлении.

Также напомним, что Глава МИД Ирана не подтвердил продажу России военной техники, включая БПЛА, заверив, что Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

Напомним, большинство россиян заявили, что не дадут ни одного рубля в поддержку российской армии.

Также сообщалось, что план Кремля по Украине стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.