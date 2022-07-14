В Бурятии практически все понимают, что солдат из их региона просто бросили "на мясо".

Не секрет, что россия отправила на войну с Украиной выходцев из бедных районов. В частности, в Бурятии трудно найти семью, которая бы не столкнулась с потерей близких на войне. Потому все больше бурятов хотят избежать войны.

Об этом сообщила вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, передает "Настоящее время".

Она считает, что на самом деле денацификация нужна именно россии, ведь буряты постоянно сталкивались с унижениями и дискриминацией. Гармажапова сказала, что многие ее соотечественники "не понимают, что они потеряли в Украине".

"Никто не хочет быть оккупантом... Сама идея денацификации Украины вызывает недоумение, потому что мы как националные меньшинства постоянно сталкивались с расизмом и дискриминацией в россии", – отметила она.

"Сама идея денацификации Украины вызывает недоумение, потому что мы как националные меньшинства постоянно сталкивались с расизмом и дискриминацией в России".



500 контрактников из Бурятии уехали из Украины, рассказала вице-президент фонда "Свободная Бурятия" pic.twitter.com/32Y5uSNoQa — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 13, 2022

По словам главы фонда, в Бурятии практически все понимают, что солдат из их региона просто бросили "на мясо". Около 500 человек уже обратились в фонд "Свободная Бурятия", чтобы им помогли расторгнуть контракты с армией или вернули домой.

Стоит отметить, что после такой деятельности в россии заблокировали сайт фонда "Свободная Бурятия". Интернет-ресурс не открывается даже с #VPN.

Напомним, что оккупанты массово пьянствуют и провалили очередное "мощное" наступление.

Как сообщала Politeka, в Сети обсуждают забавное видео с танком рф.

Также Politeka писала, что буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не попасть в Украину.