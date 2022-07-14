Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР МО разговора оккупанта с женой.

Российский военный, судя по отчетам, был в отпуске еще месяц назад, "бухал и кайфовал", но в действительности находится на фронте.

"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - говорит оккупант жене.

Кроме того он жалуется на "козла-комбрига", который не раз оформлял себе фальшивые ранения и "покайфовал где-то там в Москве".

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по скоплению оккупантов в Чкаловом и по составу боеприпасов в Чернобаевке.

Военные сообщиют, что только на южном направлении за ночь рф потеряла 11 военных, 3 единицы бронированной и 2 - автомобильной.

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкаловом и по складу боеприпасов в Чернобаевке.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.