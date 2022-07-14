Вместе с ней в Доме офицеров должен был выступить певец LAUD.

14 июля утром Винница получила три ракетных удара по зданию с офисными помещениями. В результате трагедии погибли 20 человек и 90 ранены. Спасательные работы все еще идут.

Именно сегодня певица Roxolana (Роксолана Сирота) должна была выступать в Виннице, ее команда оказалась в эпицентре ракетного удара. Певица сообщила об этом в своем Инстграм.

В Винницу Roxolana приехала в рамках благотворительного тура "Тримайся". Вместе с ней в Доме офицеров должен был выступить певец LAUD. После ракетного удара по городу концерт был отменен. Команда артистки находилась в центре города, потому что готовилась к концерту. Тогда ракеты россиян ударили по Виннице.

"Часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", - рассказала певица со слезами на глазах.

"Мы молимся о их жизни и жизни всех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим. Средства за билеты со всех концертов будут возвращены. Пожалуйста, молитесь", - дополнила Roxolana.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.

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