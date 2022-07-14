Оккупационные власти во временно оккупированной Запорожской области сообщили, что "референдум" о вхождении региона в состав рф состоится в начале осени.

Об этом со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" Запорожской области, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого передает российское агентство ТАСС.

"В начале осени будет референдум", — заявил Балицкий.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Ранее сообщалось, что военным рф не дают отпусков во время войны с Украиной и оформляют фальшивые отчеты об увольнении.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

"Российские граждане начали о чем-то догадываться": план Кремля стремительно терпит крах

Нацбанк вводит в обращение новые необычные 10 гривен: как они выглядят, первые фото

"Можете получить до 7 млн ​​гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие

Дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила танцами посреди улицы: кадры
Показать еще

Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР МО разговора оккупанта с женой.

Российский военный, судя по отчетам, был в отпуске еще месяц назад, "бухал и кайфовал", но в действительности находится на фронте.

мобилизация в рф, российская армия

"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - говорит оккупант жене.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.