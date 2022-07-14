Оккупационные власти во временно оккупированной Запорожской области сообщили, что "референдум" о вхождении региона в состав рф состоится в начале осени.
Об этом со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" Запорожской области, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого передает российское агентство ТАСС.
"В начале осени будет референдум", — заявил Балицкий.
Ранее сообщалось, что военным рф не дают отпусков во время войны с Украиной и оформляют фальшивые отчеты об увольнении.
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Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР МО разговора оккупанта с женой.
Российский военный, судя по отчетам, был в отпуске еще месяц назад, "бухал и кайфовал", но в действительности находится на фронте.
"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - говорит оккупант жене.
Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.
Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.
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