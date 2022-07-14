Женщин будут принимать на военный учет только с их согласия.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в заявлении Генштаба ВСУ после разработки предложений внесения изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.

«Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных. В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных», - сообщили в Генштабе, добавив, что большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

Также в Генштабе подчеркнули, что в настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям. В то же время в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

«Учитывая это, Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве», - подчеркнули в Генштабе.

Между тем, женщины в комментариях требуют дополнительных объяснений по этому решению и сообщают, что у них уже начались проблемы на работе.

«Пропишите этот срок в законе! Что только с согласия женщины! Ибо на работе уже требовали становиться на воинский учет! Без документов из военкомата не принимали!», «Так все-таки, приказ или добровольно? потому что звучит как оксюморон. Если специальность входит в перечень, надо становиться на учет?», «О, уже "зрадонька" среди женщин началась», - пишут комментаторы в соцсети.

Тем временем мужчины уже начали шутить и злословить по поводу «гендерного равенства»:

«Дискриминация по половому признаку», «А потом феминистки мне рассказывают о "равенстве"?», "а как же гендерное равенство?", "Стамбульскую Конвенцию ратифицировали, женщины имеют больше в сто раз прав чем мужчины, а становиться на учет не хотят, то в чем блин проблема, вы боретесь за равенство прав, но почему тогда вы равноценно не становитесь на учет как мужчины».

Напомним, в Кремле придумали, чем заменить частичную или полную мобилизацию.

Также в Офисе президента Украины предупредили оккупантов об ответном ударе "за Винницу, Николаев и Харьков".

Также сообщалось, что всплыли данные закрытых опросов среди россиян.