Россияне обстреляли автовокзал в центре Донецка. Есть погибшие и раненые. Теперь обвиняют Украину, чтобы хоть немного сместить фокус внимания от Винницы. Об этом уже сообщают российские пропагандиские помойки, передает Телеграм-канал "Униан".
В частности, после удара по Виннице, который получил широкий резонанс, чего рашистские пропагандисты явно не ожидали, был произведен удобный по времени обстрел Донецка.
Пропагандистские помойки россии тут же оказались на месте и уже успели в этом обвинить ВСУ.
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Все это происходит на фоне трусливого молчания Минубийств рф по Виннице, которое отправило отбрехиваться лживую пропагандистку Симоньян.
Нетрудно догадаться, что жертвами в Донецке попытаются отвлечь общественность от винницкой трагедии.
Стоит отметить, что 14 июля утром Винница получила три ракетных удара по зданию с офисными помещениями. В результате трагедии погибли 20 человек и 90 ранены. Спасательные работы все еще идут.
Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.
Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.
Также Politeka писала, команда украинской певицы оказалась в эпицентре ракетного удара по Виннице.