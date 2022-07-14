Жертвами в Донецке пытаются отвлечь общественность от винницкой трагедии.

Россияне обстреляли автовокзал в центре Донецка. Есть погибшие и раненые. Теперь обвиняют Украину, чтобы хоть немного сместить фокус внимания от Винницы. Об этом уже сообщают российские пропагандиские помойки, передает Телеграм-канал "Униан".

В частности, после удара по Виннице, который получил широкий резонанс, чего рашистские пропагандисты явно не ожидали, был произведен удобный по времени обстрел Донецка.

Пропагандистские помойки россии тут же оказались на месте и уже успели в этом обвинить ВСУ.

Все это происходит на фоне трусливого молчания Минубийств рф по Виннице, которое отправило отбрехиваться лживую пропагандистку Симоньян.

Нетрудно догадаться, что жертвами в Донецке попытаются отвлечь общественность от винницкой трагедии.

Стоит отметить, что 14 июля утром Винница получила три ракетных удара по зданию с офисными помещениями. В результате трагедии погибли 20 человек и 90 ранены. Спасательные работы все еще идут.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.

Также Politeka писала, команда украинской певицы оказалась в эпицентре ракетного удара по Виннице.