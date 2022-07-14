Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Херсонской области от российских оккупантов. Контрнаступление неизбежно и украинцы его приближают. Об этом в четверг во время брифинга сообщил и. о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Он отметил, что российская армия мстит ВСУ за продвижение в Херсонской области обстрелами сел и жилых домов.

"Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома. Вот так "русский мир" хочет уничтожить наше государство", – сказал он.

По словам Бутрия, контрнаступление украинских сил продолжается. В то же время на временно оккупированных россией территориях области ведется активная партизанская война.

Украинские военные уверены в победе, но говорят: недооценивать противника — нельзя. Россияне имеют преимущество в артиллерии и бронетехнике.

Напомним, что оккупанты массово пьянствуют и провалили очередное "мощное" наступление.

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