Российские войска 14 июля нанесли авиаудар по острову Змеиный - в Генштабе назвали их цель.

Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге.

"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный.

Они борются с остатками своей техники", – заявил Громов.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти рф анонсировали так называемый референдум о вхождении Запорожской области в состав рф.

Оккупационные власти во временно оккупированной Запорожской области сообщили, что "референдум" о вхождении региона в состав рф состоится в начале осени.

Об этом со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" Запорожской области, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого передает российское агентство ТАСС.

"В начале осени будет референдум", — заявил Балицкий.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.