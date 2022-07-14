Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге.
"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный.
Они борются с остатками своей техники", – заявил Громов.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти рф анонсировали так называемый референдум о вхождении Запорожской области в состав рф.
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Оккупационные власти во временно оккупированной Запорожской области сообщили, что "референдум" о вхождении региона в состав рф состоится в начале осени.
Об этом со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" Запорожской области, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого передает российское агентство ТАСС.
"В начале осени будет референдум", — заявил Балицкий.
Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.
Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.
Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.