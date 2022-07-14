Божья кара и намеки россиянам на их преступления, не иначе.

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края - нашествие саранчи. Тем временем Якутия уверенно погружается под воду. А Черное море у берегов Анапы окрасилось в красный цвет из-за водорослей. Божья кара и намеки россиянам, не иначе.

Об этом сообщается во многих Телеграм-каналах, которые публикуют кадры.

Сегодня стало известно, что Черное море у берегов Анапы окрасилось в красный цвет из-за водорослей. Конечно можно списать на логичные природные процессы в воде. НО - россиянам даже море подсказывает, что они уже купаются в крови невинно убитых украинцев и никогда от этого не отмоются.

Также известно, что Якутия уверенно погружается под воду. Из-за масштабных паводков продолжается подтопление ее населенных пунктов. Новой жертвой стал город Верхоянск.

А что тем временем делают российские власти? Правильно, вместо преодоления последствий стихии они отправляют боевых якутов умирать в Украину, но те не против.

Кроме того, несколько дней назад в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края россии увидели - нашествие саранчи. В местной администрации говорят, что из-за благоприятных условий количество насекомых будет увеличиваться.

Напомним, что план Кремля стремительно терпит крах.

Как сообщала Politeka, во временно оккупированном Мариуполе вероятно идет очередная волна скрытой мобилизации.

Также Politeka писала, что в россии прорвало дамбу, крыши домов уносит течением.