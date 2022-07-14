В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края - нашествие саранчи. Тем временем Якутия уверенно погружается под воду. А Черное море у берегов Анапы окрасилось в красный цвет из-за водорослей. Божья кара и намеки россиянам, не иначе.
Об этом сообщается во многих Телеграм-каналах, которые публикуют кадры.
Сегодня стало известно, что Черное море у берегов Анапы окрасилось в красный цвет из-за водорослей. Конечно можно списать на логичные природные процессы в воде. НО - россиянам даже море подсказывает, что они уже купаются в крови невинно убитых украинцев и никогда от этого не отмоются.
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Также известно, что Якутия уверенно погружается под воду. Из-за масштабных паводков продолжается подтопление ее населенных пунктов. Новой жертвой стал город Верхоянск.
А что тем временем делают российские власти? Правильно, вместо преодоления последствий стихии они отправляют боевых якутов умирать в Украину, но те не против.
Кроме того, несколько дней назад в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края россии увидели - нашествие саранчи. В местной администрации говорят, что из-за благоприятных условий количество насекомых будет увеличиваться.
Напомним, что план Кремля стремительно терпит крах.
Как сообщала Politeka, во временно оккупированном Мариуполе вероятно идет очередная волна скрытой мобилизации.
Также Politeka писала, что в россии прорвало дамбу, крыши домов уносит течением.