В Московской области местные полицейские начальники приехали к опоре линии электропередачи, на которую неизвестные повесили флаг Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza .
“Резонансное и шокирующее своей жестокостью преступление произошло в Пушкинском городском округе, недалеко от села Тарасовка. Там был замечен украинский флаг на одной из опор ЛЭП. Кто-то прикрепил флаг двумя стяжками и пошел незамеченным”, – пишет Telegram-канал.
Отмечается, что на место преступления выехали 6 высоких чинов: начальники-полковники Удовенко и Самсонов, а также заместители-подполковники Черняев, Гульченко, Велмискин и Горькаева. Акцентируется, что с ними в ЛЭП прибыли также криминалисты и простые оперативники. Снимал флаг с опоры обычный монтажник.
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