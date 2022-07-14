В Московской области местные полицейские начальники приехали к опоре линии электропередачи, на которую неизвестные повесили флаг Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

“Резонансное и шокирующее своей жестокостью преступление произошло в Пушкинском городском округе, недалеко от села Тарасовка. Там был замечен украинский флаг на одной из опор ЛЭП. Кто-то прикрепил флаг двумя стяжками и пошел незамеченным”, – пишет Telegram-канал.

Отмечается, что на место преступления выехали 6 высоких чинов: начальники-полковники Удовенко и Самсонов, а также заместители-подполковники Черняев, Гульченко, Велмискин и Горькаева. Акцентируется, что с ними в ЛЭП прибыли также криминалисты и простые оперативники. Снимал флаг с опоры обычный монтажник.

Напомним, озвучены три сценария развития событий в Украине, надежд на "адские санкции" больше нет.

Также сообщалось, что всплыли данные закрытых опросов среди россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.