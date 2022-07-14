Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель, музыкант Олег Скрипка в социальной сети Инстаграм рассказал об ужасном происшествии в Виннице. Из-за ракетного удара оккупантов сегодня в городе объявлен траур - десятки погибших с детьми и пострадавших взволновали всю страну.
«Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встречались с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени…» - высказался Скрипка.
Он также добавил, что враг продолжает лгать о ликвидации еще одной военной базы, на данный момент только в Виннице сегодня — 20 погибших и 90 раненых. Причем удары оккупантов также частично разрушили медицинско-диагностический центр.
Ранее сообщалось, певица Roxolana (Роксолана Сирота) должна была выступать в Виннице, ее команда оказалась в эпицентре ракетного удара.
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После ракетного удара по городу концерт был отменен. Команда артистки находилась в центре города, потому что готовилась к концерту. Тогда ракеты россиян ударили по Виннице.
"Часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", - рассказала певица со слезами на глазах.
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