В самой середине лета погода в некоторых областях Украины существенно ухудшится

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, похолодание стоит ожидать в пятницу, 15 июля. В некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности из-за грозы.

Дожди стоит ожидать в западных и северных областях Украины.

Как сообщила известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Телеграм-канале, западе страны температурные показатели достигнут +21+25 градусов днем.

В Закарпатье и в Черновицкой области будет теплее - +23+26 градусов, а в Карпатах, напротив, холоднее – +13+18 градусов.

В северных областях Украины температура воздуха не будет превышать +24 градуса. В центре страны прогнозируется +25+29 градусов.

Причем в некоторых регионах, в частности, в Кропивницком и Днепре, столбики термометров могут подниматься +30 градусов. На востоке Украины, а именно в Донецкой и Луганской областях, температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 градусов.

В Харьковской области будет несколько свежее - +25+27 градусов. Жарче всего будет на юге страны – там термометры покажут +27+31 градус.

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Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

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