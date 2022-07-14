Россиянам, поддерживающим войну, начали аннулировать визы с запретом въезда во все страны ЕС.

Так, россиянин был остановлен вместе со своей фурой на пункте пропуска на российско-латвийской границе Убылинка – Гребнево.

По его словам, ему предложили два листа для заполнения. На первом листе надо было внести ФИО и прочую личную информацию, а на втором – отказаться от поддержки путина и выразить своё негативное отношение к войне в Украине.

Рашист этого делать не стал, за что тут же и поплатился. В следдствие чего ему аннулировали вызу и запретили въезд не только в Латвию, но и на территрию всего Евросоюза.

Напомним, большинство россиян заявили, что не дадут ни одного рубля в поддержку российской армии.

Также сообщалось, что план Кремля по Украине стремительно терпит крах.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.