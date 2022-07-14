В Виннице после ракетного удара 14 июля, в результате которого погибли более 20 человек, задержали "несколько десятков жителей"

Об этом на брифинге в Виннице сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Полиция и Служба безопасности Украины проверяют их на причастность к корректировке обстрелов.



Главу МВД попросили прокомментировать информацию о задержанном правоохранителями "корректировщике обстрела", которого избили местные жители. Он, по словам журналистов, якобы говорил, что прилеты по Виннице еще будут.

"Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет... это вид артиллерии, который не приводится "в глаза", а приводится по координатам", - ответил Монастырский.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.

Также Politeka писала, команда украинской певицы оказалась в эпицентре ракетного удара по Виннице.