В Виннице после ракетного удара 14 июля, в результате которого погибли более 20 человек, задержали "несколько десятков жителей"
Об этом на брифинге в Виннице сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Полиция и Служба безопасности Украины проверяют их на причастность к корректировке обстрелов.
Главу МВД попросили прокомментировать информацию о задержанном правоохранителями "корректировщике обстрела", которого избили местные жители. Он, по словам журналистов, якобы говорил, что прилеты по Виннице еще будут.
"Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет... это вид артиллерии, который не приводится "в глаза", а приводится по координатам", - ответил Монастырский.
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Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.
Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.
Также Politeka писала, команда украинской певицы оказалась в эпицентре ракетного удара по Виннице.