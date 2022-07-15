Первая леди Елена Зеленская рассказала об обстоятельствах, при которых познакомилась с маленькой Лизой, погибшей 14 июля в результате ракетной атаки россиян по центру Винницы.

По словам Зеленской, она с ужасом увидела фото опрокинутой детской коляски, а затем, читая новости, она осознала, что знает эту девочку.

«…. Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера…», - рассказала Зеленская.

«Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими», - добавила первая Леди.

Напомним, Лизе было 4 года. В момент ракетного удара она со своей мамой шла на развивающие занятия.

«Маленькая девочка Лиза, которую убили сегодня россияне, стала лучиком Солнца. Извини нас, кроха, что не уберегли... Сейчас известно о 23 погибших (из них 3 ребенка). Продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует», - рассказали спасатели, опубликовав щемящие фото с места трагедии.

Напомним, в команде известной украинской певицы сообщили о гибели в результате ракетного удара звукорежиссера.

Также сообщалось о мощном ударе ВСУ по врагу – "За Винницу, Николаев и Харьков."

Кроме того, Politeka.net писала, что жертвами ракетной атаки по Виннице стали трое детей.