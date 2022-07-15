Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, по его словам, полтора месяца врачи из Днепра боролись за жизнь пожилой женщины из Лисичанска, получившей тяжелые ранения еще в начале июня. К сожалению, вчера она скончалась.

Кроме того, в области продолжается настоящая охота на украинских патриотов.

«Точно неизвестно, скольких украинцев замучили россияне в недавно захваченных городах. Охоту за людьми с «неправильной» позицией оккупанты не прекращают. Обидно, что эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан», - сообщил Гайдай.

В то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают.

«К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера «неожиданно» подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых. Уверен, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление – якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно», - заверил Гайдай, добавив, что оккупанты будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю.

Однако, по словам Гайдая, как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу.

"Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", - напомнил Гайдай.

Добавим, что тем временем британская разведка сообщает, что российские силы медленно продвигаются из Лисичанска на запад после обстрелов и разведки боем в направлении Северска, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск. Бахмут, вероятно, станет следующей целью после того, как Северск будет взят.

Напомним, враг ведет разведку и готовится к наступлению сразу по нескольким направлениям.

Также сообщалось, что девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской.

Кроме того, Politeka.net писала, что жертвами ракетной атаки по Виннице стали трое детей.