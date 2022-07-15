Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении агентства.

14 июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин республики провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — подчеркивается в сообщении Moody’s.

В свою очередь нардеп Верховной Рады Украины и первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк пояснил, что это значит.

«У них и так конец экономике, она давно на искусственном дыхании и подключена к гниющему трупу под название «экономика РФ». Которая, напоминаю, тоже уже дефолт. Поэтому по факту, ничего нового. Просто теперь у них есть официальная справка, что их экономика смертельно больна. И когда она сразу же за экономикой РФ навернется, то экономисты напишут: «И умерли в один день», - отметил Железняк.

Напомним, ранее в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам. Как отмечало издание Bloomberg, это признак того, что страна превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

Также сообщалось, что в ОП раскрыли планы рф по втягиванию беларуси в войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко разразился очередными бредовыми заявлениями.