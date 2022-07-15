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«Эти преступники, прикрываясь своими полномочиями, полученными от мелитопольского «губернатора» Балицкого, открыто взламывают ворота, двери баз отдыха, детских лагерей, частных домов, вторгаются в чужую собственность и присваивают себе землю, недвижимость и имущество людей, которых нет в это время в посёлке», - рассказали изданию местные предприниматели.
По их словам, совершают эти преступления лично Е. Уманец и А. Петренко, даже не опасаясь, что попадают под камеры наблюдения и осуждающие взгляды жителей Кирилловки.
«Каждый вечер они, уверенные в своей вседозволенности и безнаказанности, не стыдясь никого, громко отмечают и обсуждают свои противозаконные деяния в местном заведении «Пеликан». Они угрожают расправой людям, которые пытаются их хоть как-то остановить, объясняя свои преступные действия отсутствием какого-либо правового поля в Кирилловке», - говорят бизнесмены.
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По их словам, оккупанты из власти Балицкого заставляют оставшихся руководителей лагерей, санаториев, баз отдыха возобновить работу и отдавать им 50% прибыли. Рейдеры принуждают в ограниченные сроки всех владельцев земли и недвижимости пройти перерегистрацию. А тех, кто этого не успеет сделать, лишат имущества, жилища или бизнеса.
«Успеть невозможно. Дело в том, что законными владельцами, арендаторами земли в поселке чаще всего являются жители Запорожья, Днепра, Харькова и других не оккупированных городов», - отметили местные предприниматели.
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