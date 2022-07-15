Российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Тем временем российские самолеты Су-27 совершают неудачные атаки по острову Змеиный, из которого оккупанты позорно бежали. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, с момента ухода со стратегически расположенного Змеиного острова 30 июня 2022 года россия пытается отрицать его использование Украиной. Однако 13 июля 2022 года два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову и промахнулись.
В Минобороны Британии считают, что это подтверждает, что российские ВВС не могут успешно участвовать в тактическом бою.
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Кроме того, британская разведка уверена, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.
Российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.
Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.
Как сообщала Politeka, враг ведет разведку и готовится к атаке сразу на нескольких направлениях.
Также Politeka писала, что выяснились последствия удара оккупантов сразу по трем районам Днепропетровщины.