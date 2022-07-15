Вооруженные силы российской федерации в 18 раз чаще наносили удары по гражданской инфраструктуре в Украине, чем по военной. Такую статистику вечером 14 июля озвучил заместитель главы МВД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Также он уточнил, что по гражданским объектам было нанесено 17 314 вражеских ударов, а по военным – чуть больше 300.

"Кто так воюет? Только тот, у кого есть намерение уничтожать украинцев. На руках российских военных кровь мирных жителей", – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что оккупанты понимают, куда летят их ракеты и что эта ракета убивает украинских матерей, детей и других мирных людей. Он также сказал, что страна-агрессор целенаправленно атакует население Украины, а военные базы посреди украинских городов "мерещатся" только пропагандистам.

Стоит отметить, что по состоянию на 13 июля россия уже выпустила по мирным украинским городам почти 3 тысячи разных ракет. Такие действия являются тактикой россии, которая направлена ​​на то, чтобы выгнать людей из украинских городов, и чтобы каждый украинец испытывал страх перед государством-террористом.

Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.

Как сообщала Politeka, оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали.

Также Politeka писала, что зарубежные аналитики назвали возможное направление штурма рф.