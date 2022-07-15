14 июля россия ударила ракетами по Виннице. В результате ударов в городе вспыхнули пожары, известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей.

14 июля, россия совершила теракт в центре Винницы, в результате чего погибли 23 человека, среди которых три ребенка, еще сотня получила ранения. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Украинский журналист Егор Чечеринда обнародовал имена российских военных преступников, отдавших приказ совершить ракетный удар по центру города. Именно на их руках смерть маленькой Лизы и десятков мирных людей.

Приказ запустить крылатые ракеты "Калибр" по центру Винницы и тем самым совершить масштабный теракт отдал капитан отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота страны-агрессора рф Анатолий Варочкин, проживающий во временно оккупированном Севастополе на улице Юмашева, 25, кв. 108.

уроженец ныне временно оккупированного Севастополя, где проживает с семьей.

Кроме того, по информации Supernova+ , преступный приказ по совершению теракта в центре Винницы выполнил командир подлодки "Алроса" Денис Сопин. Он

Стоит отметить, что 14 июля россия ударила ракетами по Виннице. В результате ударов в городе вспыхнули пожары, известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей.

Около 117 человек ранены, 64 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом.

Напомним, что предателю, который призывал бомбить и оккупировать Винницу, вынесли вердикт.

Как сообщала Politeka, удар по Виннице, полыхают десятки автомобилей.

Также Politeka писала, команда украинской певицы оказалась в эпицентре ракетного удара по Виннице.