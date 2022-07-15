В Северной Корее прокомментировали решение Украины о разрыве дипломатических отношений с КНДР.

Как отмечает Politeka.net, в заявлении, которое опубликовали государственные СМИ Северной Кореи и процитировало агентство Reuters сквозит агрессия и обида.

«Украина не имеет права поднимать или оспаривать вопросы суверенитета, совершив в прошлом акт, который грубо нарушал принцип справедливости в отношениях между нациями, и активно присоединившись к США в их несправедливой и незаконной враждебной политике», - цитирует Reuters заявление северокорейского МИДа.

Напомним, что КНДР стала третьей страной, признавшей так называемые «ЛНР» и «ДНР» после Сирии и России. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

«Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины",– подчеркнули в МИД Украины.

Ранее, 30 июня, Украина разорвала дипотношения с Сирией.

Напомним, в семье Дональда Трампа случилось горе.

Кроме того Politeka.net писала, что в США назвали страны, которые по-прежнему помогают россии.

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