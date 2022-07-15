Диктатор владимир путин не хочет, чтобы демократическая Украина укрепилась за счет современного оружия и большой, профессионально подготовленной армии. Потому он не остановит войну.

Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд в интервью украинским СМИ.

"Россия при путине не остановится. Да, война может затянуться на годы. россия могла бы мобилизовать свои резервы, значительно увеличить масштабы призыва в армию и свои производственные мощности для низкотехнологичных бронетехники, оружия и боеприпасов для долгой войны", – уверен генерал.

Потому он считает, "жизненно важным победить рф на поле боя", потому что это разрушит доверие к путину и, в конечном счете, его власть в россии.

Он согласился с мнением, что россия уже проиграла войну на стратегическом уровне. Арнольд подчеркнул, что Запад и НАТО более чем когда-либо полны решимости выстроить систему сдерживания рф конвенциональными средствами.

Однако он признал, что Запад может устать поддерживать затяжную войну, поскольку Украине нужно более 5 миллиардов долларов каждый месяц для поддержания своей экономики.



"Запад это экономически не вытянет. Поэтому я считаю, что Украина должна победить, и она должна победить в течение следующего года", – подчеркнул Арнольд.

Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.

Как сообщала Politeka, оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали.

Также Politeka писала, что зарубежные аналитики назвали возможное направление штурма рф.