Диктатор владимир путин не хочет, чтобы демократическая Украина укрепилась за счет современного оружия и большой, профессионально подготовленной армии. Потому он не остановит войну.
Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд в интервью украинским СМИ.
"Россия при путине не остановится. Да, война может затянуться на годы. россия могла бы мобилизовать свои резервы, значительно увеличить масштабы призыва в армию и свои производственные мощности для низкотехнологичных бронетехники, оружия и боеприпасов для долгой войны", – уверен генерал.
Потому он считает, "жизненно важным победить рф на поле боя", потому что это разрушит доверие к путину и, в конечном счете, его власть в россии.
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Он согласился с мнением, что россия уже проиграла войну на стратегическом уровне. Арнольд подчеркнул, что Запад и НАТО более чем когда-либо полны решимости выстроить систему сдерживания рф конвенциональными средствами.
Однако он признал, что Запад может устать поддерживать затяжную войну, поскольку Украине нужно более 5 миллиардов долларов каждый месяц для поддержания своей экономики.
"Запад это экономически не вытянет. Поэтому я считаю, что Украина должна победить, и она должна победить в течение следующего года", – подчеркнул Арнольд.
Напомним, что на Луганщине украинских патриотов оккупантам "сливают" соседи и родня.
Как сообщала Politeka, оккупанты провели неудачную атаку, британская разведка раскрыла детали.
Также Politeka писала, что зарубежные аналитики назвали возможное направление штурма рф.