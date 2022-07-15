Украина стала лишь началом в череде стран, которые рф попытается оккупировать.

Поскольку россия угрожает безопасности НАТО, некоторые страны-члены могут стать следующими целями агрессии рф. Сейчас Украина стала лишь началом в череде стран, которые рф попытается оккупировать.

Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд в интервью украинским СМИ.

По его словам, есть предпосылки утверждать, что рф попытается аннексировать территории в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии.

Агрессия россии в отношении этих государств стартует медленно. То есть сначала разшатывание ситуации внутри стран – кибератаки, политического вмешательства посредством информационных операций и попыток разжечь гражданские войны в западных странах.

"А за этим последует попытка россии аннексировать территории в Грузии, Литве, Латвии и Эстонии. НАТО может избежать этого, продолжая изолировать россию, поддерживая демократические системы НАТО и укрепляя свои конвенционные военные средства сдерживания", — отметил Марк Арнольд.

Напомним, что генерал США пояснил, почему войну нужно закончить в течение следующего года.

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