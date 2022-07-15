Нельзя закрыть небо над Украиной полностью, но страна обязана улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом в интервью ВВС заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос относительно ракетных атак россиян по Виннице и Часовому Яру, в результате которых погибли десятки мирных украинцев.

Напомним, что по состоянию на 13 июля в руинах пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок.

В результате атаки по Виннице погибли 23 человека, в том числе трое детей. За медицинской помощью обратились 117 человек, еще почти 20 человек числятся пропавшими без вести. Впоследствии стало известно, что по Виннице рашисты выпустили три ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Вблизи Винницы тажке біли обнаружены обломки ракет, которые были сбиты силами ПВО.

«Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и кошмара было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО», - заявил Резников.

По словам министра, на сегодняшний день не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например от тех же "Калибров".

"Израильский "Железный купол", очень известная система защиты, тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты", - пояснил министр обороны, добавив, что независимо от того, когда будет парад победы над россией, Украине необходимо развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделал Израиль.

Напомним, известный российский актер уехал из России после ракетного удара по центру Винницы.

Также сообщалось о задержании людей, которые могут быть корректировщиками кафиров.