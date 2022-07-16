Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC, подчеркнув, что речь не идет о конкретной наступательной операции.

«Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию», – пояснил Резников.

По его словам, Украина обязательно дойдет до международно признанных границ по состоянию на 1991 год, включая Крым, Луганск и Донецк.

«Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения», – пояснил министр обороны.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что украинские защитники применят противокорабельные ракеты, если враг попытается наступать с моря.

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", – отметил он.

Напомним, в окружении президента нашли его потенциального преемника.

Также сообщалось, что эксперт спрогнозировал ряд громких отставок в России.

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