Беларусские военные с начала марта 2022 года обеспечивает усиление охраны границы с Украиной.

Александр Лукашенко прислал усиление для своих военных на границу с Украиной. Так, в Ельск прибыл эшелон с не менее 15-и БМП ВС РБ. Сейчас там идет разгрузка техники армии Беларуси. Об этом сообщили "Беларускі Гаюн".

Войска Беларуси снова смотрят в сторону украинской границы. Отмечается, что сегодня днем в Ельске замечен эшелон с техникой ВС РБ. Подтвердилась информация, что этот эшелон прибыл из Слонима, где дислоцируется подразделение 11-ой отдельной механизированной бригады.

Среди техники замечены 15-20 единиц БМП-2 ВС РБ. Также стоит отметить, что утром этот же эшелон был замечен в Мозыре, движущийся в сторону Ельска. В городе также наблюдается увеличение числа сотрудников МВД.

Напомним, что беларусские военные с начала марта 2022 года обеспечивает усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что рф хочет втянуть Беларусь в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы. Они хотят избавиться от армии Беларуси и утилизировать Александра Лукашенко.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины.

Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".