Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC. Отвечая на вопрос, почему украинским мужчинам могут вручить повестки даже в Торговых Центрах, на дороге за превышение скорости или просто под подъездом, министр заявил, что «в праве есть такое понятие как эксцесс исполнителя».
«Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы», - пояснил Резников.
Также министр напомнил о программе Британии, в рамках которой тысячи украинских мужчин получат подготовку к военным действиям.
«И мы ищем, выбираем желающих и входящих в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям (вручаются)...», - добавил Резников, добавив, что повестка означает не то, что человека забрали в армию, а то, что его приглашают в центр комплектации, где состоится проверка, можно ли этого человека призвать во время военного положения, или скажут «Иди, ты в резерве».
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Кроме того Резников подчеркнул, что против того, чтобы повестки были, как наказание, например, за нарушение ПДД.
«Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием», – отметил Алексей Резников.
Напомним, новое решение Генштаба ВСУ относительно военного учета женщин вызвало новую волну споров.
Также сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил об отмене документа о разрешениях на перемещение военнообязанных.
Также Politeka писала, что в Минцифре поставили точку по поводу повесток в армию через «Дію».