Санкции были введены в ответ на начатую россией полномасштабную войну против Украины.

Премьер-министр Венгрии и ярый сторонник кремля Виктор Орбан заявил, что ЕС "выстрелил себе в легкие "экономическими санкциями против россии", которые якобы, если их не отменить, рискуют разрушить европейскую экономику. Орбан, призвал лидеров Евросоюза "признать момент истины" и снять санкции.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять санкции с россии, пишет Обозреватель.

Спикер МИД Олег Николенко напомнил, что санкции были введены в ответ на начатую россией полномасштабную войну против Украины, которая уже унесла десятки тысяч жизней наших граждан, разрушила сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома.

"Санкции помогают привлечь государство-агрессор к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война россии. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах", – подчеркнул спикер МИД.

Он выразил уверенность, что венгерский премьер должен призвать не отменить санкции против россии, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот – инициировать наращивание эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно россия. И только принудив ее к миру, благодаря общим усилиям и единству, можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в общем-то вернутся к нормальной жизни", – подчеркнул Николенко.

Напомним, что генерал США пояснил, почему войну нужно закончить в течение следующего года.

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