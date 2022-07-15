Его считают предвестником природных катастроф и сравнивают с «морскими чудовищами».

Речь идет о сельдяном короле – рыбе, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб и которую на днях смогли поймать рыбаки чилийского города Арика. Ее токже называют рыбой-ремнем.

Длина пойманного сельдяного короля составляет около 5 метров. Эти рыбы обитают на глубине около километра и всплывает крайне редко.

В древней культуре Японии считалось, что присутствие сельдяного короля в прибрежных водах связано с возникновением таких катастроф, как землетрясение, шторм и цунами. В связи с этим и существует поверье, что появление этой рыбы предвещает природные катаклизмы. Также считается, что тот, кто его поймает будет проклят.

В Сети уже появились кадры выловленного глубоководного «монстра».

Примечательно, что самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 м, максимальная зарегистрированная масса — 272 кг, а обычная длина до 3 м.

Свое название сельдяной король получил благодаря большой "короне" на голове, которую образуют 10-15 передних очень длинных лучей спинного плавника, имеющих на своих кончиках перепончатые расширения.

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