Речь идет о сельдяном короле – рыбе, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб и которую на днях смогли поймать рыбаки чилийского города Арика. Ее токже называют рыбой-ремнем.
Длина пойманного сельдяного короля составляет около 5 метров. Эти рыбы обитают на глубине около километра и всплывает крайне редко.
В древней культуре Японии считалось, что присутствие сельдяного короля в прибрежных водах связано с возникновением таких катастроф, как землетрясение, шторм и цунами. В связи с этим и существует поверье, что появление этой рыбы предвещает природные катаклизмы. Также считается, что тот, кто его поймает будет проклят.
В Сети уже появились кадры выловленного глубоководного «монстра».
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Примечательно, что самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 м, максимальная зарегистрированная масса — 272 кг, а обычная длина до 3 м.
Свое название сельдяной король получил благодаря большой "короне" на голове, которую образуют 10-15 передних очень длинных лучей спинного плавника, имеющих на своих кончиках перепончатые расширения.
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