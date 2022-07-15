Херсонщину оккупировали 24 февраля. Армия россии наступала из аннексированного Крыма, постепенно захватывая область, а 1 марта русские войска вошли в Херсон. Там россияне охотятся за людьми с проукраинской позицией, их "перевоспитывают", истязая.
Подробности сообщили "24 Канал" со ссылкой на источники в украинской разведке.
Оккупанты разделяют так называемую "воспитательную работу" на 3 этапа. Сначала активистов и патриотов сажают на 3 дня в подвал. Своих пленников они заставляют обязательно просматривать российское телевидение, слушать русские песни и учить "совковые" стихи. При этом кормят похищенных только раз в день.
На 4 день похищенного украинца отпускают домой. При этом за ним несколько дней следят, чтобы убедиться в том, что он изменил свои взгляды. Если этого не случилось, патриота снова похищают, но на этот раз держат в подвале дольше. Кроме того, россияне подключают пытки, а вместо еды вручают стакан с сахаром.
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Если людей с величайшей силой воли и патриотизмом не удается сломать, тогда военные рф зовут на помощь фсб. Они применяют к украинцам то, что умеют лучше всего - самые жестокие пытки (от избиений к тому, что людям не дают даже спать).
Пока патриота пытают, его родные даже не знают, что с ним и где он находится.
Напомним, что на юге ВСУ уничтожили базу и склады российской армии.
Как сообщала Politeka, оккупанты в Херсоне покинули здание ОГА, детали.
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