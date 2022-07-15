Военный аналитик Александр Коваленко рассказал о самолете А-50, который активно стал запускаться на территории Беларуси.

Об этом он пишет у себя в телеграм-канале.

"Сейчас очень много сообщений стало появляться в информационном потоке про самолёты А-50. Мол, появление этого самолёта в воздушном пространстве это некий очень плохой знак!

Странно видеть эти истеричные конвульсии, с учётом того, что А-50 дежурит в ВП у границ с Украиной не просто с самого начала вторжения, а ещё до.

Самолёты ДРЛВ А-50 регулярно осуществляют дежурство в ВП Ростовской области, Краснодарском крае, а так же временно оккупированном Крыму. Иногда они дежурят и в ВП Беларуси.

На будущее, для любителей истерить, отмечу, что в ВП Воронежской и Белгородской областей постоянно находятся самолеты-постановщики помех Ил-22ПП. Причём на постоянное дежурство они заступили до полномасштабного вторжения.

А потому, не разгоняйте мега-панику из того, что было обыденностью, что с 24 февраля, что до. Ваша задача - спускаться в убежище, когда звучит воздушная тревога, а не рассуждать о том, что прилетит, когда в воздухе А-50", - говорит Коваленко.

Напомним, ранее в России впервые с 1918 года произошел дефолт.

Также сообщалось, что в ОП раскрыли планы рф по втягиванию беларуси в войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко разразился очередными бредовыми заявлениями.