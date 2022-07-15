Венгрия подготовила сценарий на случай, если война дойдет до Закарпатья.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Hirado.

«В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайной ситуации, вывод венгерских военных от охраны границы отчасти является частью этого», — сказал он.

Министр заявил, что Венгрия «была бы счастливее, если бы они не понадобились».

По его словам, если место для мирных переговоров необходимо, то Венгрия открыта для этого.

«У нас нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал он, добавив, что это просто, потому что у них разные интересы.

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