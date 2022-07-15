Бабушка четырехлетней Лизы, погибшей в результате ударов по Виннице, еще не говорила маме девочки о ее смерти.

Об этом женщина рассказала Общественным Новинам.

Девочка погибла на месте, а ее мама сейчас в больнице с тяжелой травмой живота.

«Но он (врач – ред.) запретил. Сказал, что он не выдержит. Сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер. … Дочь в нее всю душу вложила», – говорит бабушка Лариса.

«Это такой ребенок, которого просто невозможно не любить. Да, у нее синдром Дауна, но она очень умная, очень красивая, она все понимает, всех знает. Дочь в нее всю душу вложила. Это его жизнь. Я не знаю, как она это переживет… Я не знаю, как можно пережить такое горе и утрату. Это ангелочек.

Девочка пережила операцию на сердце в шесть месяцев. Но она выдержала. Но здесь из-за этих скотов, разрушающих Украину… Забрали ребенка. И почему их нельзя наказать? Они забрали у меня самое дорогое», – со слезами на глазах говорит женщина.