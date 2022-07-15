В России с 1 января по 15 июля добыча газа сократилась на 10,4% (до 249,7 млрд кубометров).

О сокращении добычи на своей странице в Telegram cообщила пресс-служба "Газпрома".

Месячное падение в июне обрушилось уже на 30%. Фактически это самое масштабное сокращение добычи в истории "Газпрома" (государственный монополист в сферах добычи и экспорта голубого топлива).

"С 1 января по 15 июля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 249,7 млрд куб. м газа. Это на 10,4% (на 29,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году", – говорится в пресс-релизе.

При этом издание The Moscow Time привело более детальную статистику, которая совпадает с официальными цифрами. По их данным, в апреле "Газпром" сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае – на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне – уже на 30% (до 27 млрд кубометров).

В июне "Газпром" продал в страны дальнего зарубежья лишь 7,9 млрд кубометров — на 49% меньше, чем в тот же месяц 2021 года. К середине июля спад ускорился до 60% (3 млрд кубов за первую половину месяца).

В пересчете на годовой объем – 72 млрд кубометров – экспорт российского газа рухнул до уровней первой половины 1980-х. Собственная добыча "Газпрома" может оказаться минимальной в истории, если компания оставит ее на текущем уровне до конца года – 374 млрд кубометров.

Напомним, ранее в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

Также сообщалось, что в ОП раскрыли планы рф по втягиванию беларуси в войну.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко разразился очередными бредовыми заявлениями.