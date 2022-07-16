Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба 16 июля.
Так, на Донецком направлении враг обстрелял районы Закитного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили.
На Бахмутском направлении вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Сообщается, что такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки.
Также в Генштабе добавили, что в целях вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Напомним, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.

Как сообщала Politeka, на преступление бандитов ДНР отреагировали в Британии.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.

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