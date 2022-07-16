Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 16 июля.

Так, российские наступательные операции остаются уменьшенными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. И это, как отмечают британцы, несмотря на то, что российские войска вошли в окрестности Северска в начале недели.

"Раньше россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. Вероятно, это, по крайней мере, частично направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа боевых сил", - добавляют в Минобороны Великобритании.

Также разведчики отмечают, что украинская оборона успешно отражала российские атаки после того, как был ВСУ ушли из Лисичанска, а линия украинской обороны была сокращена и выпрямлена.

"Это позволило сосредоточить силы и огонь против уменьшенных российских атак и способствовало уменьшению импульса россии", - объяснили британские эксперты.

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