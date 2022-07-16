Некоторые политики показывают украинцам позорный пример, как не нужно себя вести во время войны с оккупантами.

Об этом заявил волонтер Сергей Притула.

"С 24 февраля по начало апреля, когда русню выбили из Киевской области, в Киеве была очень крутая атмосфера. Мы спасали столицу, мы были едины и здесь никто не занимался политикой.

Где-то, начиная с середины апреля, когда все более-менее улеглось, в столицу начали возвращаться те, кто проводил время в относительно более безопасных местах. Люди стали заниматься мини-политикой. Но потом оно нарастает и нарастает. И где они раньше кусали друг друга – сейчас начали грызться.

Нельзя сейчас грызться. Украинские политики, которые вы пошли в махач, в рукопашную шелушиться друг с другом. Зачем вы сейчас это делаете? Я искренне не понимаю. Люди не слепы – мы видим, как начали снова работать ботофермы. Мы видим, как разные люди на зарплате одних, вторых, третьих начали сейчас текстами валить друг друга. Зачем вы их стравливаете? Как так, что люди каждый день тратят на помощь армии, а кто-то тратит груду бабла на ботофермы, черный пиар и срачи. Зачем вы помогаете русским своими руками делать то, что им очень трудно делать.

Мне стыдно, потому что при тех людях, которые сейчас объединились, так беспокоятся друг о друге, любят друг друга, свою армию, свою страну – вы, которые называете себя элитами и должны вести как лидеры, показываете очень плохой пример.

Мне за вас очень стыдно, и у меня большая просьба: пожалуйста, прекратите эти вещи, срачи. Давайте выиграем, закончится война – потом бейте друг другу морды в парламенте, ходите к Савику Шустеру, но не сейчас. На вас люди смотрят", – отметил Сергей Притула.

Напомним, новое решение Генштаба ВСУ относительно военного учета женщин вызвало новую волну споров.

Также сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил об отмене документа о разрешениях на перемещение военнообязанных.

Также Politeka писала, что в Минцифре поставили точку по поводу повесток в армию через «Дію».